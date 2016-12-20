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20 декабря 2016, 10:40 | Олимпизм | ТАСС

Всероссийский День зимних видов спорта в 2017 году запланирован на 10—11 февраля

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. День зимних видов спорта, посвященный третьей годовщине проведения ХХII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи, в 2017 году будет отмечаться в России с 10 по 11 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Этот праздник является ежегодным и был учрежден в декабре 2014 года. Увеличить
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Этот праздник является ежегодным и был учрежден в декабре 2014 года.

ОКР рекомендует каждому российскому региону отметить День зимних видов спорта и провести в рамках этого праздника спортивные соревнования по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу или другим видам спорта.
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