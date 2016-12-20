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20 декабря 2016, 9:23 | Олимпизм | Sports.kz

Пять миллионов тенге выиграл автор картины о достижениях казахстанского спорта

В музее Первого Президента Республики Казахстан подвели итоги конкурса среди художников, посвященного 25-летию Независимости и 25-летию Национального Олимпийского комитета.

В музее Первого Президента Республики Казахстан подвели итоги конкурса среди художников посвященного 25-<span class=error>летию</span> Независимости и 25-<span class=error>летию</span> Национального Олимпийского комитета. Увеличить
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Согласно условиям конкурса в картинах необходимо было отразить идеологию Олимпизма и показать достижения казахстанского спорта за 25 лет. За семь месяцев было собрано около 30 работ профессиональных художников Казахстана, сообщили в пресс-службе НОК.

Как отметили члены экспертной группы, все работы отличались высоким мастерством исполнения и необычным видением спортивного искусства.

Однако именно за картину «Жар?ын болаша?» художник Бейбит Асемкул был удостоен первого места и награжден денежным сертификатом на сумму 5 млн тенге. Второе место занял художник Женис Нурлыбаев с работой «Сам?ау», получивший сертификат на сумму 3 млн тенге. По решению членов жюри работа Сембигали Смагулова «Легкая атлетика» заняла третье место, а сам художник стал обладателем сертификата на сумму 1 миллион тенге. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы от НОК РК.

«Я очень рад тому, что стал победителем. Признаться, свою работу я выполнил в течение 10 дней, работал днем и ночью. Сейчас все звонят, поздравляют. Мы должны пропагандировать спорт с помощью искусства, и такие конкурсы помогают в этом лучше всего», — отметил победитель Бейбит Асемкул.

Художники, представляя свои картины, согласились в том, что мировые спортивные достижения соотечественников являются лучшей презентацией страны, воодушевляя людей и воспитывая патриотизм в юных казахстанцах. Участники конкурса поблагодарили НОК РК за поддержку не только отечественного спорта, но и искусства.

Конкурс был организован по инициативе президента НОК РК Тимура Кулибаева с целью поддержки творчества отечественных художников, развития изобразительного искусства и пропаганды спорта.

В состав экспертной комиссии вошли генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Данияр Абулгазин, художественный критик Ардак Юсупова, член союза художников Казахстана Сейсенхан Махамбетов и олимпийский чемпион Серик Сапиев.

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