Пять миллионов тенге выиграл автор картины о достижениях казахстанского спорта

Согласно условиям конкурса в картинах необходимо было отразить идеологию Олимпизма и показать достижения казахстанского спорта за 25 лет. За семь месяцев было собрано около 30 работ профессиональных художников Казахстана, сообщили в пресс-службе НОК.



Как отметили члены экспертной группы, все работы отличались высоким мастерством исполнения и необычным видением спортивного искусства.



Однако именно за картину «Жар?ын болаша?» художник Бейбит Асемкул был удостоен первого места и награжден денежным сертификатом на сумму 5 млн тенге. Второе место занял художник Женис Нурлыбаев с работой «Сам?ау», получивший сертификат на сумму 3 млн тенге. По решению членов жюри работа Сембигали Смагулова «Легкая атлетика» заняла третье место, а сам художник стал обладателем сертификата на сумму 1 миллион тенге. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы от НОК РК.



«Я очень рад тому, что стал победителем. Признаться, свою работу я выполнил в течение 10 дней, работал днем и ночью. Сейчас все звонят, поздравляют. Мы должны пропагандировать спорт с помощью искусства, и такие конкурсы помогают в этом лучше всего», — отметил победитель Бейбит Асемкул.



Художники, представляя свои картины, согласились в том, что мировые спортивные достижения соотечественников являются лучшей презентацией страны, воодушевляя людей и воспитывая патриотизм в юных казахстанцах. Участники конкурса поблагодарили НОК РК за поддержку не только отечественного спорта, но и искусства.



Конкурс был организован по инициативе президента НОК РК Тимура Кулибаева с целью поддержки творчества отечественных художников, развития изобразительного искусства и пропаганды спорта.



В состав экспертной комиссии вошли генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Данияр Абулгазин, художественный критик Ардак Юсупова, член союза художников Казахстана Сейсенхан Махамбетов и олимпийский чемпион Серик Сапиев.