СМИ: МОК продлил дедлайн для выборов руководства НОК Кении до марта 2017 года
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок для проведения выборов руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Кении до марта 2017 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.
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Ранее МОК сообщал, что готов приостановить членство НОК Кении, если правительство страны не предпримет мер по решению проблем с коррупцией в организации.
Ранее правительство Кении приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года, а несколько чиновников были арестованы по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением.
Расследование было начато 18 августа. В частности, спортсменам пришлось жить в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации после завершения Игр был задержан на несколько дней
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