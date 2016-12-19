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19 декабря 2016, 21:22 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: МОК продлил дедлайн для выборов руководства НОК Кении до марта 2017 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок для проведения выборов руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Кении до марта 2017 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Ранее МОК сообщал что готов приостановить членство НОК Кении если правительство страны не предпримет мер по решению проблем с коррупцией в организации. Увеличить
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Ранее МОК сообщал, что готов приостановить членство НОК Кении, если правительство страны не предпримет мер по решению проблем с коррупцией в организации.

Ранее правительство Кении приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года, а несколько чиновников были арестованы по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением.

Расследование было начато 18 августа. В частности, спортсменам пришлось жить в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации после завершения Игр был задержан на несколько дней из-за того, что чиновники хотели найти билеты подешевле, также в составе делегации были люди с неясными функциями, которые, предположительно, хотели просто провести несколько дней в Рио-де-Жанейро.
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