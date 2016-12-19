СМИ: МОК продлил дедлайн для выборов руководства НОК Кении до марта 2017 года

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Ранее МОК сообщал, что готов приостановить членство НОК Кении, если правительство страны не предпримет мер по решению проблем с коррупцией в организации.

Ранее правительство Кении приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года, а несколько чиновников были арестованы по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением.