Риди: WADA никогда не требовало отстранять сборную России от ОИ-2016 в полном составе
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никогда не выдвигало требований отстранить сборную России от Олимпийских игр 2016 года в полном составе. Об этом сообщил глава организации Крейг Риди, выступая перед комитетом палаты общин британского парламента по культуре, медиа и спорту. Видеозапись выступления размещена на портале Parliamentlive.tv.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«WADA хотело отстранения Российского антидопингового агентства, его руководства, рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить спортсменов от ОИ-2016, но никогда не выдвигало требований дисквалифицировать всех и пожизненно, — сказал Риди. — МОК является независимой организацией, и это их область ответственности».
18 июля этого года была опубликована первая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. На основании этого доклада WADA рекомендовало отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2016 года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter