Риди: WADA никогда не требовало отстранять сборную России от ОИ-2016 в полном составе

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«WADA хотело отстранения Российского антидопингового агентства, его руководства, рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить спортсменов от ОИ-2016, но никогда не выдвигало требований дисквалифицировать всех и пожизненно, — сказал Риди. — МОК является независимой организацией, и это их область ответственности».