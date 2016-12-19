Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28185852/
19 декабря 2016, 19:35 | Олимпизм | ТАСС

Риди: WADA никогда не требовало отстранять сборную России от ОИ-2016 в полном составе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никогда не выдвигало требований отстранить сборную России от Олимпийских игр 2016 года в полном составе. Об этом сообщил глава организации Крейг Риди, выступая перед комитетом палаты общин британского парламента по культуре, медиа и спорту. Видеозапись выступления размещена на портале Parliamentlive.tv.

Глава организации заявил что <span class=error>WADA</span> хотело добиться отстранения Российского антидопингового агентства. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«WADA хотело отстранения Российского антидопингового агентства, его руководства, рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить спортсменов от ОИ-2016, но никогда не выдвигало требований дисквалифицировать всех и пожизненно, — сказал Риди. — МОК является независимой организацией, и это их область ответственности».

18 июля этого года была опубликована первая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. На основании этого доклада WADA рекомендовало отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В ходе заседания Олимпийского саммита накануне Игр было принято решение о допуске российской команды к соревнованиям за исключением спортсменов, имевших когда-либо дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В результате в полном составе от участия в Олимпиаде были отстранены российские команды по легкой и тяжелой атлетике, исключением стала прыгунья в длину Дарья Клишина, которая в течение последних лет тренировалась за пределами России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Российский футбольный болельщик Морозов освобожден из тюрьмы во Франции

Ниже Буркина-Фасо: рекордное падение сборной России в рейтинге ФИФА

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены международных стартов в России