Бывший глава ЕОК Хикки заявил, что сделает все возможное, чтобы очистить свое имя

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«Я вернулся в Ирландию, где продолжу проходить курс лечения. Для меня и моей семьи последние месяцы были очень тяжелыми. Я еще раз хочу заявить, что полностью невиновен в предъявленных мне обвинениях и сделаю все возможное, чтобы очистить свое имя», — сказал Хикки.