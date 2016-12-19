Бывший глава ЕОК Хикки заявил, что сделает все возможное, чтобы очистить свое имя
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) ирландец Патрик Хикки, ранее арестованный в Бразилии по подозрению в незаконной продаже билетов на мероприятия Олимпиады-2016, заявил, что сделает все возможное, чтобы очистить свое имя. Его слова приводит портал Inside the Games.
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«Я вернулся в Ирландию, где продолжу проходить курс лечения. Для меня и моей семьи последние месяцы были очень тяжелыми. Я еще раз хочу заявить, что полностью невиновен в предъявленных мне обвинениях и сделаю все возможное, чтобы очистить свое имя», — сказал Хикки.
71-летний Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии по подозрению в незаконной продаже билетов на события Олимпийских игр 2016 года в
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