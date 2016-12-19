В расширенный состав сборной России на Игры-2018 вошли 690 спортсменов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Этот список, состоящий из 690 человек, составляли сами федерации по зимним олимпийским видам спорта, — заметил Грушин. — Он является расширенным и будет постоянно подвергаться корректировке в зависимости от результатов, которые покажут спортсмены на соревнованиях».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.