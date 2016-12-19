В расширенный состав сборной России на Игры-2018 вошли 690 спортсменов
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В расширенный состав олимпийской сборной России на зимние Игры 2018 года в Пхенчхане вошли 690 спортсменов. Как сообщил ТАСС руководитель управления содействия олимпийской подготовке Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Грушин, число кандидатов на поездку в Южную Корею в оставшееся до Олимпиады время будет постоянно корректироваться.
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«Этот список, состоящий из 690 человек, составляли сами федерации по зимним олимпийским видам спорта, — заметил Грушин. — Он является расширенным и будет постоянно подвергаться корректировке в зависимости от результатов, которые покажут спортсмены на соревнованиях».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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