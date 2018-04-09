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00:04 (мск), источник: Р-Спорт

Кратчлоу победил на втором этапе чемпионата MotoGP в Аргентине

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский мотогонщик Кэл Кратчлоу из LCR Honda одержал победу на втором этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP в сезоне-2018 на Гран-при Аргентины.

Источник: AFP 2018

В воскресенье Кратчлоу преодолел 24 круга за 40 минут 36,342 секунды. Второе место занял француз Йоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) с отставанием — 0,251 секунда. Тройку лидеров замкнул испанец Алекс Ринз (Suzuki Ecstar; +2,501).

Действующий чемпион мира испанец Марк Маркес (Repsol Honda) получил 30 секунд штрафа за то, что выбил с трассы итальянца Валентино Росси (Movistar Yamaha), и по итогам гонки занял 18-е место (+43,860).

Благодаря победе на Гран-при Аргентины Кратчлоу выбился в лидеры общего зачета серии, имея в активе 38 очков. На втором месте располагается итальянец Андреа Довициозо (Ducati; 35), на третьем месте идет Зарко (28).

Следующий этап чемпионата MotoGP пройдет 20—22 апреля в США.

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