Кратчлоу победил на втором этапе чемпионата MotoGP в Аргентине
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский мотогонщик Кэл Кратчлоу из LCR Honda одержал победу на втором этапе чемпионата мира по
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский мотогонщик Кэл Кратчлоу из LCR Honda одержал победу на втором этапе чемпионата мира по
В воскресенье Кратчлоу преодолел 24 круга за 40 минут 36,342 секунды. Второе место занял француз Йоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) с отставанием — 0,251 секунда. Тройку лидеров замкнул испанец Алекс Ринз (Suzuki Ecstar; +2,501).
Действующий чемпион мира испанец Марк Маркес (Repsol Honda) получил 30 секунд штрафа за то, что выбил с трассы итальянца Валентино Росси (Movistar Yamaha), и по итогам гонки занял 18-е место (+43,860).
Благодаря победе на
Следующий этап чемпионата MotoGP пройдет