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6 января, источник: ТАСС

Карякин занял второе место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов

ТАСС, 6 января. Российский гонщик Сергей Карякин на «Ямахе» занял второе место на первом этапе ралли- марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Этап стартовал в столице Перу Лиме и финишировал в городе Писко.

Победу одержал чилийский гонщик Игнасио Касале на «Ямахе». Спецучасток длиной 31 км он преодолел за 27 минут 32 секунды. Карякин, который является действующим победителем «Дакара» в зачете квадроциклов, проиграл лидеру ровно минуту. Третьим финишировал француз Себастьян Суде на «Ямахе» (+2.24).

Карякин в пятый раз участвует в ралли-марафоне «Дакар». В 2014 году он был седьмым, в 2016-м — четвертым, в 2017-м — первым. В 2015 году россиянин не смог завершить гонку по техническим причинам.

В нынешнем году «Дакар» проходит по территориям Перу, Боливии и Аргентины. Финиш ралли-марафона состоится 20 января в Буэнос-Айресе.

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