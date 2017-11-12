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Испанский мотогонщик Маркес в четвертый раз стал чемпионом мира в классе MotoGP
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Маркес из команды Repsol Honda на заключительном этапе сезона в Валенсии занял третье место, уступив 10,861 секунды одержавшему победу соотечественнику и товарищу по команде Дани Педросе, показавшему время 46 минут 8,125 секунды. Вторым стал француз Йоанн Зарко (Yamaha, +0,337).
В общем зачете Маркес набрал 298 очков, опередив на 37 очков итальянца Андреа Довициозо из команды Ducati, который не завершил гонку в воскресенье. Замкнул тройку лучших испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha, 230).
Ранее Маркес побеждал в чемпионате мира в классе MotoGP в 2013, 2014 и 2016 годах.