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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

Испанский мотогонщик Маркес в четвертый раз стал чемпионом мира в классе MotoGP

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Испанский мотогонщик Марк Маркес в четвертый раз завоевал титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

Источник: AP 2017

Маркес из команды Repsol Honda на заключительном этапе сезона в Валенсии занял третье место, уступив 10,861 секунды одержавшему победу соотечественнику и товарищу по команде Дани Педросе, показавшему время 46 минут 8,125 секунды. Вторым стал француз Йоанн Зарко (Yamaha, +0,337).

В общем зачете Маркес набрал 298 очков, опередив на 37 очков итальянца Андреа Довициозо из команды Ducati, который не завершил гонку в воскресенье. Замкнул тройку лучших испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha, 230).

Ранее Маркес побеждал в чемпионате мира в классе MotoGP в 2013, 2014 и 2016 годах.

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