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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Довициозо сократил отставание от Маркеса до 21 очка

Андреа Довициозо, ставший победителем Гран-при Малайзии, сократил отставание от лидера общего зачёта Марка Маркеса до 21 очка, таким образом, сохранив шансы на титул.

Источник: AP 2017

Теперь в активе итальянца 261 очко, в то время как у Маркеса 282. Третье место в общем зачёте у Маверика Виньялеса — 226 очков.

Таким образом, исход борьбы за титул решится на последнем этапе сезона 10 ноября на Гран-при Валенсии.

MotoGP. Общий зачёт.

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 282
2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 261
3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 226
4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 198
5. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 185.

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