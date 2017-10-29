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Довициозо сократил отставание от Маркеса до 21 очка
Андреа Довициозо, ставший победителем
Андреа Довициозо, ставший победителем
Теперь в активе итальянца 261 очко, в то время как у Маркеса 282. Третье место в общем зачёте у Маверика Виньялеса — 226 очков.
Таким образом, исход борьбы за титул решится на последнем этапе сезона 10 ноября на
MotoGP. Общий зачёт.
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 282
2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 261
3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 226
4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 198
5. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 185.