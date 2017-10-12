Фольгер пропустит Гран-при Японии MotoGP из-за сильной слабости
Гонщик команды «Ямаха Тек3» Йонас Фольгер
Гонщик команды «Ямаха Тек3» Йонас Фольгер
Его участие в
«Я приехал в Японию и был очень мотивирован перед предстоящими тремя гонками. Но после этапов в Мизано и Арагоне я чувствовал себя очень слабым. По прибытии сюда я испытывал сильную слабость, даже просто выйти из гостиничного номера было тяжело для меня. К сожалению, мне придётся пропустить некоторые этапы, что очень расстраивает.
В среду я встретился с руководителем команды Эрве Пончаралем, и мы решили, что необходимо пройти медицинские тесты. Я встретился с доктором Чапртом и командой мобильной клиники, и они посоветовали мне срочно вернуться в Германию для проведения серии анализов крови. В прошлом у меня был выявлен вирус