Валентино Росси: Если Педроса недоволен, пусть участвует в гонках один

— Если Педроса недоволен, то должен участвовать в гонках один, — цитирует Motorsport Росси, который 24 дня назад получил перелом ноги. — Это мое мнение. Мои маневры были естественными в такой ситуации. Возможно, я переборщил на один метр. Но некоторые гонщики считают, что вся трасса — их. Я выложился по максимуму. Горжусь тем, чего достиг, потому что еще неделю назад не знал, смогу ли участвовать в гонках. Однако мы поступили правильно, пусть и рискнув. Я не хотел потерять эту гонку.