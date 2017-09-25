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25 сентября 2017, 0:06 | Авто/мото: Мотоспорт | Спорт-Экспресс

Валентино Росси: Если Педроса недоволен, пусть участвует в гонках один

Итальянец Валентино Росси, ставший пятым в гонке «Гран-при Арагона», ответил на критику со стороны Дани Педросы. Испанец жаловался, что Росси агрессивно защищался, выдавливая его с трассы на скорости 300 км/ч.

Итальянец <span class=error>Валентино</span> <span class=error>Росси</span> ставший пятым в гонке Гран-при Арагона ответил на критику со стороны Дани <span class=error>Педросы</span>. Увеличить
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— Если Педроса недоволен, то должен участвовать в гонках один, — цитирует Motorsport Росси, который 24 дня назад получил перелом ноги. — Это мое мнение. Мои маневры были естественными в такой ситуации. Возможно, я переборщил на один метр. Но некоторые гонщики считают, что вся трасса — их. Я выложился по максимуму. Горжусь тем, чего достиг, потому что еще неделю назад не знал, смогу ли участвовать в гонках. Однако мы поступили правильно, пусть и рискнув. Я не хотел потерять эту гонку.
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