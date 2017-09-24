Двойной перелом? Не повод не гоняться, если вы великий мотогонщик
Сумасшествие в MotoGP: Валентино Росси спустя всего три недели после перелома обеих берцовых костей вышел на старт и отлично выступил!
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Видимо, что-то случилось...
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В России любят сравнивать «симулянтов» футболистов и «настоящих мужиков» хоккеистов, которые играют с переломами, выбитыми зубами и после жутких силовых приёмов. В автоспорте до столь категорического противопоставления пилотов «формул» и мотогонщиков не доходит, и всё же время от времени прорываются восхищение — мол, пилоты MotoGP на фоне гонщиков Формулы-1 реальные гладиаторы. Никаких тебе сверхпрочных защитных структур — при падении и аварии травмы пальцев или что посерьёзнее обычное дело. Но есть и ещё один момент, показывающий «сумасшествие» мотогонщиков: их сверхбыстрое возвращение за руль после серьёзнейших травм.
Например, в 2013 году Хорхе Лоренсо упал на тренировке и сломал ключицу. Как думаете, сколько этапов он пропустил? Ноль! Сразу же после операции, включившей в себя установку титановой пластины, Хорхе вернулся на
Перелом рядом с домом
31 августа появилась информация, что Валентино попал в аварию, когда тренировался неподалёку от собственного дома. По результатам обследования стало понятно, что операция на правой ноге неизбежна: пострадали большая и малая берцовые кости рядом с голеностопом. 1 сентября итальянца прооперировали в мединституте в Анконе, установив металлические пластины. Операция прошла успешно, но серьёзный характер травм, казалось бы, исключал возможность быстрого возвращения Росси.
Первый прогноз врачей — 30−40 дней покоя. Заметим, речь шла о сроке, когда Доктор должен был восстанавливаться, а не о моменте, когда Росси сможет вновь принимать участие в гонках.
Внезапный «камбэк»
Валентино, естественно, пропустил прошедший спустя неделю после его аварии
«Конечно, в Мизано я чувствовал лёгкую боль, но ехать мог, — говорил Росси после прибытия на этап. — Да, сначала я намеревался вернуться только в Мотеги (
Соперникам стыдно
В пятницу в Арагоне шёл дождь, что сделало жизнь Росси проще: на мокрой трассе скорости ниже, так что нагрузка на ногу ниже.
«Теперь каждый попробует сломать себе ногу, ведь после этого можно поехать быстрее!» — пошутил со своей стороны Кэл Кратчлоу.
Оставались, однако, вопросы: как поведёт себя нога Росси, когда нужно выдать не один быстрый круг, а проехать без передышки 23 напряжённых круга гонки?
Доктор в порядке!
После старта гонки могло показаться, что нас может ожидать и вовсе сказочный сюжет: Росси вышел на вторую позицию позади Хорхе Лоренсо на «Дукати» и поддерживал темп итальянца. И всё же чуда не случилось: быстрее всех в воскресенье оказались Марк Маркес и Дани Педроса, которые в итоге оформили победный дубль для «Хонды».
Росси пропустил Маркеса и Педросу, ближе к финишу не сумел удержать напарника по «Ямахе» Маверика Виньялеса, но вот пятую позицию сохранил, оставив позади Алекса Эспаргаро. Победившему Маркесу Валентино проиграл менее шести секунд, до подиума Доктору не хватило менее четырёх, а Виньялес финишировал всего в полусекунде впереди!
«Это было впечатляюще — весь
Жаль, столь геройское выступление в Арагоне не вернёт Росси шансов на чемпионство: пропуск гонки в
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