Двойной перелом? Не повод не гоняться, если вы великий мотогонщик

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В России любят сравнивать «симулянтов» футболистов и «настоящих мужиков» хоккеистов, которые играют с переломами, выбитыми зубами и после жутких силовых приёмов. В автоспорте до столь категорического противопоставления пилотов «формул» и мотогонщиков не доходит, и всё же время от времени прорываются восхищение — мол, пилоты MotoGP на фоне гонщиков Формулы-1 реальные гладиаторы. Никаких тебе сверхпрочных защитных структур — при падении и аварии травмы пальцев или что посерьёзнее обычное дело. Но есть и ещё один момент, показывающий «сумасшествие» мотогонщиков: их сверхбыстрое возвращение за руль после серьёзнейших травм.

Например, в 2013 году Хорхе Лоренсо упал на тренировке и сломал ключицу. Как думаете, сколько этапов он пропустил? Ноль! Сразу же после операции, включившей в себя установку титановой пластины, Хорхе вернулся на Гран-при Ассена и после старта с 12-й позиции финишировал в гонке пятым. То выступление испанца многие назвали эпическим, но в этот уик-энд на Гран-при Арагона легендарный Валентино Росси сумел превзойти экс-напарника по «Ямахе».

Перелом рядом с домом

31 августа появилась информация, что Валентино попал в аварию, когда тренировался неподалёку от собственного дома. По результатам обследования стало понятно, что операция на правой ноге неизбежна: пострадали большая и малая берцовые кости рядом с голеностопом. 1 сентября итальянца прооперировали в мединституте в Анконе, установив металлические пластины. Операция прошла успешно, но серьёзный характер травм, казалось бы, исключал возможность быстрого возвращения Росси.

Первый прогноз врачей — 30−40 дней покоя. Заметим, речь шла о сроке, когда Доктор должен был восстанавливаться, а не о моменте, когда Росси сможет вновь принимать участие в гонках.

Внезапный «камбэк»

Валентино, естественно, пропустил прошедший спустя неделю после его аварии Гран-при Сан-Марино. А вот дальше вещи пошли не по плану: уже 18 сентября итальянец отправился на частные тесты в Мизано! В первый день непогода помешала нормальной работе на трассе, но во второй день испытаний Валентино смог протестировать состояние ноги — и внезапно пришёл к выводу, что попробует выступить уже на Гран-при Арагона в уик-энд 22—24 сентября . Говорите, 30−40 дней? Чёрта с два, если речь идёт про знаменитого мотогонщика.

«Конечно, в Мизано я чувствовал лёгкую боль, но ехать мог, — говорил Росси после прибытия на этап. — Да, сначала я намеревался вернуться только в Мотеги ( 13—15 октября . — Прим. “Чемпионата”), но день за днём я сильно прибавлял. Когда я управляю мотоциклом, то чувствую боль в месте перелома. Там, где сломана малая берцовая кость, боль довольно низкая, а где большая — довольно высокая. И у меня небольшие проблемы при смене направлений. Но с каждым днём всё становится лучше. Я знаю, что будет трудно, прошли лишь три недели. Я поговорил со своей командой, своими ребятами, и думаю, то очень важно все равно попробовать выступить в Арагоне, пусть даже это будет очень-очень сложно. Даже просто закончить гонку».

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Соперникам стыдно

В пятницу в Арагоне шёл дождь, что сделало жизнь Росси проще: на мокрой трассе скорости ниже, так что нагрузка на ногу ниже. По-настоящему Валентино удивил всех в субботу, когда сначала отобрался в решающий сегмент квалификации, а в ней вскочил аж на третью позицию. Старт с первой линии стартового поля для человека, ещё не отказавшегося от костылей!

Цитата Жоанн Зарко Это просто невероятно. В четверг я сказал, что всем гонщикам, которые окажутся в квалификации позади него, должно быть стыдно. Что ж, я не отказываюсь от своих слов. Я разочарован и немного зол, потому что ненормально, что он впереди! Это значит, что он словно гений, умный гонщик и столь хороший.

«Теперь каждый попробует сломать себе ногу, ведь после этого можно поехать быстрее!» — пошутил со своей стороны Кэл Кратчлоу.

Оставались, однако, вопросы: как поведёт себя нога Росси, когда нужно выдать не один быстрый круг, а проехать без передышки 23 напряжённых круга гонки?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Doctor is on his way to start FP1 in Aragón. <a href="https://twitter.com/hashtag/MovistarYamaha?src=hash">#MovistarYamaha</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MotoGP?src=hash">#MotoGP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AragonGP?src=hash">#AragonGP</a> <a href="https://t.co/F15IDl8uiK">pic.twitter.com/F15IDl8uiK</a></p>— Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) <a href="https://twitter.com/YamahaMotoGP/status/911136639010983936">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Доктор в порядке!

После старта гонки могло показаться, что нас может ожидать и вовсе сказочный сюжет: Росси вышел на вторую позицию позади Хорхе Лоренсо на «Дукати» и поддерживал темп итальянца. И всё же чуда не случилось: быстрее всех в воскресенье оказались Марк Маркес и Дани Педроса, которые в итоге оформили победный дубль для «Хонды».

Росси пропустил Маркеса и Педросу, ближе к финишу не сумел удержать напарника по «Ямахе» Маверика Виньялеса, но вот пятую позицию сохранил, оставив позади Алекса Эспаргаро. Победившему Маркесу Валентино проиграл менее шести секунд, до подиума Доктору не хватило менее четырёх, а Виньялес финишировал всего в полусекунде впереди!

Цитата Марк Маркес Просто невероятно выступать с таким переломом! Думаю, никто никогда не делал такого же. И просто потрясающе, что он финишировал всего в пяти десятых позади Виньялеса на таком же байке. Думаю, такую разницу обеспечивает его талант.

«Это было впечатляюще — весь уик-энд. И то, как он провёл квалификацию, но особенно то, как он восстановился. Восстанавливаться, когда тебе 38 лет и когда на 15 лет меньше — не одно и то же. Как уже сказал Марк, он финишировал всего в нескольких десятых за Виньялесом — на трассе, которая никогда не относилась к любимым трекам Валентино. Очень впечатляюще», — добавил специалист по скоростным «камбэкам» Лоренсо.

Жаль, столь геройское выступление в Арагоне не вернёт Росси шансов на чемпионство: пропуск гонки в Сан-Марино слишком сильно ударил по позициям Валентино, и теперь, за три этапа до финиша, он проигрывает лидирующему Марку Маркесу 56 очков. И все равно в историю по итогам этого сезона MotoGP теперь в первую очередь войдёт именно Росси.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">An easy few weeks in the life of Valentino Rossi ? <a href="https://t.co/tbDXsQ1Skp">pic.twitter.com/tbDXsQ1Skp</a></p>— BT Sport MotoGP (@btsportmotogp) <a href="https://twitter.com/btsportmotogp/status/911961704497545219">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>