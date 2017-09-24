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24 сентября 2017, 17:13 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес единолично возглавил общий зачёт MotoGP, Росси — пятый

Испанский мотогонщик Марк Маркес после победы на Гран-при Арагона единолично возглавил общий зачёт чемпионата, оторвавшись от ближайшего преследователя Андреа Довициозо на 16 очков.

Испанский мотогонщик Марк <span class=error>Маркес</span> после победы на <nobr>Гран-при </nobr>Арагона единолично возглавил общий зачёт чемпионата оторвавшись от ближайшего преследователя <span class=error>Андреа</span> Довициозо на 16 очков. Увеличить
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На третьем месте продолжает удерживаться Маверик Виньялес.

Второе место Дани Педросы в гонке Гран-при Арагона позволило ему обойти Валентино Росси и выйти на четвёртое место.

MotoGP. Общий зачёт

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 224
2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 208
3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 196
4. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 170
5. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 168
6. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 117
7. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) — 106
8. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 95
9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — 92
10. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) — 84.
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