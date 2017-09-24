Маркес выиграл гонку MotoGP Гран-при Арагона, Росси — пятый
Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес одержал победу на очередном этапе серии
Гран-при Арагона.
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Второе место досталось Дани Педросе, третьим к финишу пришёл Хорхе Лоренсо.
Валентино Росси, выступавший впервые после перелома ноги занял пятое место, его партнёр по команде Маверик Виньялес стал четвёртым.
MotoGP.
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 42:06,816
2. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,879
3. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +2,028
4. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +5,256
5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +5,882
6. Алекс Эспаргаро (Aprilla Racing) +6,962
7. Андреа Довициозо (Ducati Team) +7,455
8. Альваро Баутиста (Aspar Team) +7,910
9. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +13,002
10. Поль Эспаргаро (Red Bull KTM) +14,075.
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