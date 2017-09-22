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https://sport.mail.ru/news/motosport/31092539/
22 сентября 2017, 13:46 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес — лучший на первой практике Гран-при Арагона, Росси — 18-й

Действующий чемпион мира Марк Маркес показал лучшее время на первой практике Гран-при Арагона MotoGP.

Действующий чемпион мира Марк <span class=error>Маркес</span> показал лучшее время на первой практике <nobr>Гран-при </nobr>Арагона MotoGP. Увеличить
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Второй результат за Дани Педросой, третье время у француза Жоанна Зарко.

Валентино Росси, допущенный к участию в Гран-при в самый последний момент, показал 18-й результат. Его партнёр по команде Маверик Виньялес продемонстрировал 20-е время.

MotoGP. Гран-при Арагона. Первая свободная практика.

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 2:01,243
2. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,498
3. Жоанн Зарко (Monster Yamaha) +0,785
4. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) +0,856
5. Мика Каллио (KTM) +1,051
6. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +1,143
7. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +1,475
8. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +1,674
9. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +1,714
10. Андреа Довициозо (Ducati Team) +1,850

18. Валентино Росси (Movistar Yamaha) +2,823

20. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha) +2,855.
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