Маркес — лучший на первой практике Гран-при Арагона, Росси — 18-й
Действующий чемпион мира Марк Маркес показал лучшее время на первой практике
Гран-при Арагона MotoGP.
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Второй результат за Дани Педросой, третье время у француза Жоанна Зарко.
Валентино Росси, допущенный к участию в
MotoGP.
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 2:01,243
2. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,498
3. Жоанн Зарко (Monster Yamaha) +0,785
4. Джек Миллер (Team EG 0,0 Marc VDS) +0,856
5. Мика Каллио (KTM) +1,051
6. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +1,143
7. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +1,475
8. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +1,674
9. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) +1,714
10. Андреа Довициозо (Ducati Team) +1,850
…
18. Валентино Росси (Movistar Yamaha) +2,823
…
20. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha) +2,855.
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