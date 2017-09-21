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21 сентября 2017, 16:41 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Росси допущен к участию в Гран-при Арагона

Пилот заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси прошёл необходимые медицинские тесты и допущен к Гран-при Арагона.

Пилот заводской команды MotoGP <span class=error>Ямаха</span> <span class=error>Валентино</span> <span class=error>Росси</span> прошёл необходимые медицинские тесты и допущен к <nobr>Гран-при </nobr>Арагона. Увеличить
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Об этом сообщила пресс-служба MotoGP в официальном «твиттере» чемпионата.

Ранее сообщалось, что Росси решил попробовать выступить в Арагоне. Менее трёх недель назад итальянец сломал ногу, и ожидалось, что он останется вне соревнований минимум на 30−40 дней. Однако на этой неделе он провёл частные двухдневные тесты на трассе в Мизано, после которых решил попробовать вернуться раньше запланированного времени.
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Новости Мотоспорта

Мотогонщик Росси примет участие в Гран-при спустя три недели после перелома ноги

Мотогонщик Росси примет участие в Гран-при спустя три недели после перелома ноги

ТАСС, 20 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси из команды Yamaha, три недели назад сломавший ногу, примет участие в Гран-при Арагона (Испания). Об этом заявил сам гонщик, слова которого приводит сайт MotoGP.
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