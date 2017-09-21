Росси допущен к участию в Гран-при Арагона

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Об этом сообщила пресс-служба MotoGP в официальном «твиттере» чемпионата.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LATEST: <a href="https://twitter.com/ValeYellow46">@ValeYellow46</a> passed FIT to ride at the <a href="https://twitter.com/hashtag/AragonGP?src=hash">#AragonGP</a>! <a href="https://t.co/yaHSqmctGj">pic.twitter.com/yaHSqmctGj</a></p>— MotoGP™??? (@MotoGP) <a href="https://twitter.com/MotoGP/status/910846188555063296">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее сообщалось, что Росси решил попробовать выступить в Арагоне. Менее трёх недель назад итальянец сломал ногу, и ожидалось, что он останется вне соревнований минимум на 30−40 дней. Однако на этой неделе он провёл частные двухдневные тесты на трассе в Мизано, после которых решил попробовать вернуться раньше запланированного времени.