Росси допущен к участию в Гран-при Арагона
Пилот заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси прошёл необходимые медицинские тесты и допущен к
Гран-при Арагона.
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Ранее сообщалось, что Росси решил попробовать выступить в Арагоне. Менее трёх недель назад итальянец сломал ногу, и ожидалось, что он останется вне соревнований минимум на 30−40 дней. Однако на этой неделе он провёл частные двухдневные тесты на трассе в Мизано, после которых решил попробовать вернуться раньше запланированного времени.
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