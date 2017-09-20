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20 сентября 2017, 17:51 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мотогонщик Росси примет участие в Гран-при спустя три недели после перелома ноги

ТАСС, 20 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси из команды Yamaha, три недели назад сломавший ногу, примет участие в Гран-при Арагона (Испания). Об этом заявил сам гонщик, слова которого приводит сайт MotoGP.

Итальянец 31 августа попал в аварию в ходе тренировочных заездов у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги 1 сентября он был <span class=error>прооперирован</span>. Увеличить
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31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября он был успешно прооперирован.

В понедельник и вторник Росси провел тестовые заезды на итальянском автодроме Мизано. Мотогонщик все еще испытывает боль в ноге, но попытается принять участие в гонке в воскресенье. Если Росси все-таки пропустит Гран-при Арагона, то его заменит голландец Михаэль ван дер Марк.

«Вчера у меня были хорошие тестовые заезды, мне удалось проехать 20 кругов и найти для себя ответы, которые искал. В целом тест можно оценить как положительный, я хочу поблагодарить доктора Лучиди и его команду. Они помогли мне найти лучшее решение, я не чувствую сильную боль в ноге, когда еду. Я принял решение, что поеду в Арагон и попробую принять участие в Гран-при», — заявил Росси.

Итальянец является семикратным чемпионом MotoGP. В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в личном зачете, на 42 очка отставая от лидеров. Гран-при Арагона пройдет 24 сентября.
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