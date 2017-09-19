Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/31048035/
19 сентября 2017, 7:49 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мотогонщик Росси не исключил своего участия в ближайшем Гран-при

ТАСС, 19 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси, три недели назад сломавший ногу, провел тестовый заезд и не исключил своего участия в Гран-при Арагона (Испания). Об этом сообщает пресс-служба команды Yamaha.

31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября гонщик команды Yamaha был успешно прооперирован.

В понедельник Росси, которому врачи отвели 30−40 дней на восстановление, совершил несколько тестовых кругов на трассе в итальянском Мизано. Однако ему пришлось прекратить сессию досрочно из-за дождя. «Он примет решение об участии в Гран-при Арагона к концу среды», — говорится в сообщении команды Yamaha.

Ранее отец гонщика сообщил порталу Motorsport.com, что Росси все еще испытывает сильную боль в ноге и намерен во вторник совершить еще один тестовый заезд, так как по нескольким кругам он не может объективно оценить свою готовность к предстоящей гонке.

Росси является семикратным чемпионом MotoGP. В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в личном зачете, на 42 очка отставая от лидеров. Гран-при Арагона пройдет 24 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Росси провёл частные тесты в Мизано и надеется вернуться на Гран-при Арагона

Росси провёл частные тесты в Мизано и надеется вернуться на Гран-при Арагона

Пилот команды Yamaha Movistar Валентино Росси, проходящий реабилитацию после перелома ноги, провёл частные тесты на трассе в Мизано. Итальянец хотел оценить свои возможности на данном этапе восстановления, чтобы понимать, возможно ли его возвращение на Гран-при Арагона, проведение которого намечено на 24 сентября.
Еще 2 новости  Все новости

Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемах

Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 получат от государства по 4 млн рублей

СМИ: футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с "Лионом"

Кириленко 19 сентября обсудит с Базаревичем работу в сборной РФ по баскетболу