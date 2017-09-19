Мотогонщик Росси не исключил своего участия в ближайшем Гран-при
ТАСС, 19 сентября. Многократный чемпион мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси, три недели назад сломавший ногу, провел тестовый заезд и не исключил своего участия в Гран-при Арагона (Испания). Об этом сообщает пресс-служба команды Yamaha.
31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября гонщик команды Yamaha был успешно прооперирован.
В понедельник Росси, которому врачи отвели 30−40 дней на восстановление, совершил несколько тестовых кругов на трассе в итальянском Мизано. Однако ему пришлось прекратить сессию досрочно
Ранее отец гонщика сообщил порталу Motorsport.com, что Росси все еще испытывает сильную боль в ноге и намерен во вторник совершить еще один тестовый заезд, так как по нескольким кругам он не может объективно оценить свою готовность к предстоящей гонке.
Росси является семикратным чемпионом MotoGP. В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в личном зачете, на 42 очка отставая от лидеров.
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