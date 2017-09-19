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19 сентября 2017, 8:44 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Мотогонщик Росси вернулся на трассу спустя 18 дней после двойного перелома ноги

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Один из самых титулованных мотогонщиков, многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах итальянец Валентино Росси вернулся на трассу спустя 18 дней после двойного перелома ноги, сообщает Би-би-си.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Один из самых титулованных мотогонщиков многократный чемпион мира по <nobr>шоссейно-кольцевым</nobr> мотогонкам в различных классах итальянец <span class=error>Валентино</span> <span class=error>Росси</span> вернулся на трассу спустя 18 дней после двойного перелома ноги сообщает <nobr>Би-би-си.</nobr> Увеличить
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Росси получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги 31 августа во время тренировки в Италии. Позже в одной из клиник города Анкона мотогонщик был успешно прооперирован, а уже 6 сентября приступил к физиотерапии.

По сообщению источника, в четверг Росси примет решение относительно участия в ближайшей гонке — Гран-при Испании — которая состоится в выходные.

Росси — один из самых титулованных мотогонщиков, многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах. В 2010 году Росси после падения на тренировке получил открытый перелом правой голени со смещением и пропустил 4 этапа чемпионата, но сумел по итогам сезона стать третьим.

В нынешнем сезоне 38-летний Росси занимает четвертое место в общем зачете.
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Мотогонщик Росси не исключил своего участия в ближайшем Гран-при

Мотогонщик Росси не исключил своего участия в ближайшем Гран-при

ТАСС, 19 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси, три недели назад сломавший ногу, провел тестовый заезд и не исключил своего участия в Гран-при Арагона (Испания). Об этом сообщает пресс-служба команды Yamaha.
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