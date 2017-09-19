Мотогонщик Росси вернулся на трассу спустя 18 дней после двойного перелома ноги

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Росси получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги 31 августа во время тренировки в Италии. Позже в одной из клиник города Анкона мотогонщик был успешно прооперирован, а уже 6 сентября приступил к физиотерапии.

По сообщению источника, в четверг Росси примет решение относительно участия в ближайшей гонке — Гран-при Испании — которая состоится в выходные.

Росси — один из самых титулованных мотогонщиков, многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах. В 2010 году Росси после падения на тренировке получил открытый перелом правой голени со смещением и пропустил 4 этапа чемпионата, но сумел по итогам сезона стать третьим.

В нынешнем сезоне 38-летний Росси занимает четвертое место в общем зачете.