Росси провёл частные тесты в Мизано и надеется вернуться на Гран-при Арагона

Росси сумел преодолеть всего несколько кругов. Отец многократного чемпиона заявил, что после тестов его сын испытывал сильные боли.



«Ему удалось проехать 7 или 8 кругов, после чего пошёл дождь. Он испытывал сильные боли в правой ноге, но он всё ещё не определил, возможно ли его возвращение в Арагоне. Мы планируем провести в Мизано ещё один день, после чего станет ясно, сумеет ли Валентино рассчитывать на выступление на следующем этапе чемпионата», — приводит слова Грациано Росси Motorsport.