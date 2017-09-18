Росси провёл частные тесты в Мизано и надеется вернуться на Гран-при Арагона
Пилот команды Yamaha Movistar Валентино Росси, проходящий реабилитацию после перелома ноги, провёл частные тесты на трассе в Мизано. Итальянец хотел оценить свои возможности на данном этапе восстановления, чтобы понимать, возможно ли его возвращение на
Гран-при Арагона, проведение которого намечено на 24 сентября.
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Росси сумел преодолеть всего несколько кругов. Отец многократного чемпиона заявил, что после тестов его сын испытывал сильные боли.
«Ему удалось проехать 7 или 8 кругов, после чего пошёл дождь. Он испытывал сильные боли в правой ноге, но он всё ещё не определил, возможно ли его возвращение в Арагоне. Мы планируем провести в Мизано ещё один день, после чего станет ясно, сумеет ли Валентино рассчитывать на выступление на следующем этапе чемпионата», — приводит слова Грациано Росси Motorsport.
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