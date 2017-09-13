«Сильверстоун» может исчезнуть из календаря MotoGP

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В предварительном календаре на 2018 год Гран-при Великобритании значится как требующий подтверждения.



Сильверстоун принимал гонку MotoGP с 2010 года, перехватив её у «Доннингтон-парка», где британский этап MotoGP проводился с 1987 по 2009 год. Как сообщает Autosport, на данный момент промоутер MotoGP компания Dorna ведёт переговоры как с руководством «Сильверстоуна», так и с руководством «Доннингтон-парка».



Предварительный календарь MotoGP на сезон-2018

Катар — 18 марта

Аргентина — 8 апреля

Остин — 22 апреля

Херес — 6 мая

Ле-Ман — 20 Мая

Муджелло — 3 июня

Барселона — 17 июня

Нидерланды — 1 июля

Германия — 15 июля

Чехия — 5 августа

Австрия — 12 августа

Великобритания — 26 августа

Мизано — 9 сентября

Арагон — 23 сентября

Таиланд — 7 октября

Япония — 21 октября

Австралия — 28 октября

Малайзия — 4 ноября

Валенсия — 18 ноября.