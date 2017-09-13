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13 сентября 2017, 14:28 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

«Сильверстоун» может исчезнуть из календаря MotoGP

Автодром «Сильверстоун» рискует остаться без этапа чемпионата MotoGP.

Автодром Сильверстоун рискует остаться без этапа чемпионата MotoGP. Увеличить
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В предварительном календаре на 2018 год Гран-при Великобритании значится как требующий подтверждения.

Сильверстоун принимал гонку MotoGP с 2010 года, перехватив её у «Доннингтон-парка», где британский этап MotoGP проводился с 1987 по 2009 год. Как сообщает Autosport, на данный момент промоутер MotoGP компания Dorna ведёт переговоры как с руководством «Сильверстоуна», так и с руководством «Доннингтон-парка».

Предварительный календарь MotoGP на сезон-2018
Катар — 18 марта
Аргентина — 8 апреля
Остин — 22 апреля
Херес — 6 мая
Ле-Ман — 20 Мая
Муджелло — 3 июня
Барселона — 17 июня
Нидерланды — 1 июля
Германия — 15 июля
Чехия — 5 августа
Австрия — 12 августа
Великобритания — 26 августа
Мизано — 9 сентября
Арагон — 23 сентября
Таиланд — 7 октября
Япония — 21 октября
Австралия — 28 октября
Малайзия — 4 ноября
Валенсия — 18 ноября.
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