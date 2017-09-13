Минспорт Амурской области организует мотопробег по Северному Китаю

Мероприятие направлено на развитие трансграничного спортивного туризма.

«Мотопробег организуется для развития туристических направлений между Россией и Китаем, особенно на приграничных территориях. Мы хотим провести его в июне 2018 года. Люди уже высказывают интерес к мероприятию», — сказали ТАСС в министерстве.

Особенностью пробега станет выбор техники — планируется, что мотоциклы будут ждать туристов на китайской стороне. Маршрут пока прорабатывается.