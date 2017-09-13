Минспорт Амурской области организует мотопробег по Северному Китаю
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта Амурской области планирует провести мотопробег по северу Китая летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ведомства.
Мероприятие направлено на развитие трансграничного спортивного туризма.
«Мотопробег организуется для развития туристических направлений между Россией и Китаем, особенно на приграничных территориях. Мы хотим провести его в июне 2018 года. Люди уже высказывают интерес к мероприятию», — сказали ТАСС в министерстве.
Особенностью пробега станет выбор техники — планируется, что мотоциклы будут ждать туристов на китайской стороне. Маршрут пока прорабатывается.
Минспорт Амурской области развивает сотрудничество с Китаем и в других видах спорта: ежегодно проводится
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