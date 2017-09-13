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13 сентября 2017, 10:53 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Минспорт Амурской области организует мотопробег по Северному Китаю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта Амурской области планирует провести мотопробег по северу Китая летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие направлено на развитие трансграничного спортивного туризма.

«Мотопробег организуется для развития туристических направлений между Россией и Китаем, особенно на приграничных территориях. Мы хотим провести его в июне 2018 года. Люди уже высказывают интерес к мероприятию», — сказали ТАСС в министерстве.

Особенностью пробега станет выбор техники — планируется, что мотоциклы будут ждать туристов на китайской стороне. Маршрут пока прорабатывается.

Минспорт Амурской области развивает сотрудничество с Китаем и в других видах спорта: ежегодно проводится российско-китайский заплыв «Дружба» через Амур, а в начале этого года состоялся первый дружеский матч по хоккею на льду пограничной реки.
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