Открытый Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу пройдет в Могилеве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В состязаниях примут участие около ста спортсменов из всех регионов Беларуси, а также ожидаются гости из России, стран Балтии, Чехии и Германии.

В первый день соревнований состоятся заезды в классах мотоциклов: 50, 65 и 125 куб. см (юниоры), «Юниор», «мотоцикл с коляской», «квадроциклы».17 сентября заезды пройдут в классах: 85 и 125 куб. см (мужчины), «Open-B»,"Ветеран. После утверждения результатов состоится награждение победителей и призеров.

«Главная цель соревнований — дальнейшее развитие и популяризация мотоциклетного спорта, как средства воспитания и организации здорового досуга молодежи, привлечение детей и молодежи к занятиям спортом, подготовка спортсменов к участию в республиканских и международных соревнованиях», — отметили собеседники.

Организатор мероприятия — областная структура ДОСААФ при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета.