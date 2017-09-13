Открытый Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу пройдет в Могилеве
13 сентября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Открытый Кубок Республики Беларусь по мотоциклетному кроссу, посвященный 90-летию ДОСААФ, пройдет в Могилеве
16—17 сентября на территории «Экстрим-парка», сообщили БЕЛТА в Могилевской областной организационной структуре ДОСААФ.
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В состязаниях примут участие около ста спортсменов из всех регионов Беларуси, а также ожидаются гости из России, стран Балтии, Чехии и Германии.
В первый день соревнований состоятся заезды в классах мотоциклов: 50, 65 и 125 куб. см (юниоры), «Юниор», «мотоцикл с коляской», «квадроциклы».17 сентября заезды пройдут в классах: 85 и 125 куб. см (мужчины), «Open-B»,"Ветеран. После утверждения результатов состоится награждение победителей и призеров.
«Главная цель соревнований — дальнейшее развитие и популяризация мотоциклетного спорта, как средства воспитания и организации здорового досуга молодежи, привлечение детей и молодежи к занятиям спортом, подготовка спортсменов к участию в республиканских и международных соревнованиях», — отметили собеседники.
Организатор мероприятия — областная структура ДОСААФ при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета.
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