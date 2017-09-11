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11 сентября 2017, 19:28 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Ван дер Марк заменит Росси на этапе в Арагоне

Голландский гонщик Михаэль ван дер Марк займёт место Валентино Росси в составе «Ямахи» на Гран-при Арагона MotoGP.

Голландский гонщик <span class=error>Михаэль</span> ван <span class=error>дер</span> Марк займёт место <span class=error>Валентино</span> <span class=error>Росси</span> в составе <span class=error>Ямахи</span> на <nobr>Гран-при </nobr>Арагона MotoGP. Увеличить
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Росси пропустит Гран-при из-за перелома ноги.

«У Валентино не было никаких шансов восстановиться к этапу в Арагоне поэтому в Yamaha приняли решение заменить его одним из гонщиков, которые в данный момент находятся у нас на контракте. Мы решили, что в этот раз шанс проявить себя получит Михаэль ван дер Марк», — цитирует руководителя «Ямахи» Лина Джарвиса пресс-служба команды.

Ранее ван дер Марк не выступал в чемпионате MotoGP, текущий сезон голландец проводит в серии WSBK. Арагонский этап MotoGP пройдёт с 22 по 24 сентября.
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