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Маркес в воскресной гонке финишировал первым со временем 50 минут 41,565 секунды. Вторым стал итальянец Данило Петруччи (Pramac Ducati, +1,192 секунды). Замкнул тройку лучших еще один представитель Италии Андреа Довициозо (Ducati Team, +11,706).

В общем зачете Маркес и Довициозо делят первое место — оба гонщика набрали по 199 очков. Далее следует испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha), в активе которого 183 очка.

Следующая гонка чемпионата MotoGP пройдет 24 сентября в Испании.