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10 сентября 2017, 19:30 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Испанец Марк Маркес выиграл 13-й этап чемпионата MotoGP — Гран-при Сан-Марино

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Испанец Марк Маркес из команды Repsol Honda стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Сан-Марино.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Испанец Марк <span class=error>Маркес</span> из команды Repsol Honda стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по <nobr>шоссейно-кольцевым</nobr> мотогонкам в классе MotoGP — <nobr>Гран-при </nobr><nobr>Сан-Марино.</nobr> Увеличить
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Маркес в воскресной гонке финишировал первым со временем 50 минут 41,565 секунды. Вторым стал итальянец Данило Петруччи (Pramac Ducati, +1,192 секунды). Замкнул тройку лучших еще один представитель Италии Андреа Довициозо (Ducati Team, +11,706).

В общем зачете Маркес и Довициозо делят первое место — оба гонщика набрали по 199 очков. Далее следует испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha), в активе которого 183 очка.

Следующая гонка чемпионата MotoGP пройдет 24 сентября в Испании.
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