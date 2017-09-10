Испанец Марк Маркес выиграл 13-й этап чемпионата MotoGP — Гран-при Сан-Марино
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Испанец Марк Маркес из команды Repsol Honda стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Сан-Марино.
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Маркес в воскресной гонке финишировал первым со временем 50 минут 41,565 секунды. Вторым стал итальянец Данило Петруччи (Pramac Ducati, +1,192 секунды). Замкнул тройку лучших еще один представитель Италии Андреа Довициозо (Ducati Team, +11,706).
В общем зачете Маркес и Довициозо делят первое место — оба гонщика набрали по 199 очков. Далее следует испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha), в активе которого 183 очка.
Следующая гонка чемпионата MotoGP пройдет 24 сентября в Испании.
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