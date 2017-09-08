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8 сентября 2017, 16:43 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Петруччи — лучший на второй тренировке MotoGP в Сан-Марино, Виньялес — второй

В Мизано состоялась вторая тренировка Гран-при Сан-Марино MotoGP, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот команды «Прамак» Данило Петруччи.

В <span class=error>Мизано</span> состоялась вторая тренировка <nobr>Гран-при </nobr><nobr>Сан-Марино</nobr> MotoGP по итогам которой лучшее время на круге показал пилот команды <span class=error>Прамак</span> <span class=error>Данило</span> <span class=error>Петруччи</span>. Увеличить
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Второй результат продемонстрировал гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес, а замкнул первую тройку Андреа Довициозо из «Дукати».

Итальянский гонщик «Ямахи» Валентино Росси из-за перелома ноги вынужден пропустить Гран-при Сан-Марино.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. 8 сентября. Вторая тренировка
1. Данило Петруччи (Pramac) — 1:33.231
2. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.005
3. Андреа Довициозо (Ducati) +0.063
4. Дани Педроса (Honda) +0.115
5. Марк Маркес (Honda) +0.244
6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.314
7. Микеле Пирро (Ducati) +0.360
8. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.383
9. Андреа Янноне (Suzuki) +0.509
10. Тито Рабат (Marc VDS) +0.589.
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