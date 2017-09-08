Петруччи — лучший на второй тренировке MotoGP в Сан-Марино, Виньялес — второй
В Мизано состоялась вторая тренировка
Гран-при Сан-Марино MotoGP, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот команды «Прамак» Данило Петруччи.
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Второй результат продемонстрировал гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес, а замкнул первую тройку Андреа Довициозо из «Дукати».
Итальянский гонщик «Ямахи» Валентино Росси
MotoGP.
1. Данило Петруччи (Pramac) — 1:33.231
2. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.005
3. Андреа Довициозо (Ducati) +0.063
4. Дани Педроса (Honda) +0.115
5. Марк Маркес (Honda) +0.244
6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.314
7. Микеле Пирро (Ducati) +0.360
8. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.383
9. Андреа Янноне (Suzuki) +0.509
10. Тито Рабат (Marc VDS) +0.589.
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