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8 сентября 2017, 12:27 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес — лучший на первой тренировке Гран-при Сан-Марино, Довициозо — третий

В Сан-Марино состоялась первая тренировка MotoGP, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Хонды» Марк Маркес.

В <nobr>Сан-Марино</nobr> состоялась первая тренировка MotoGP по итогам которой лучшее время на круге показал пилот <span class=error>Хонды</span> Марк <span class=error>Маркес</span>. Увеличить
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Второе время показал гонщик «Дукати» Микеле Пирро, а замкнул тройку лидеров его напарник Андреа Довицизо.

Итальянский гонщик «Ямахи» Валентино Росси из-за перелома ноги вынужден пропустить Гран-при Сан-Марино.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. 8 сентября. Первая тренировка
1. Марк Маркес (Honda) — 1:33.556
2. Микеле Пирро (Ducati) +0.432
3. Андреа Довициозо (Ducati) +0.619
4. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.640
5. Данило Петруччи (Pramac) +0.663
6. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.942
7. Дани Педроса (Honda) +0.989
8. Маверик Виньялес (Yamaha) +1.036
9. Йохан Зарко (Yamaha Tech 3) +1.146
10. Йонас Фолгер (Yamaha Tech 3) +1.230.
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