Маркес — лучший на первой тренировке Гран-при Сан-Марино, Довициозо — третий
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Сан-Марино состоялась первая тренировка MotoGP, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Хонды» Марк Маркес.
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Второе время показал гонщик «Дукати» Микеле Пирро, а замкнул тройку лидеров его напарник Андреа Довицизо.
Итальянский гонщик «Ямахи» Валентино Росси
MotoGP.
1. Марк Маркес (Honda) — 1:33.556
2. Микеле Пирро (Ducati) +0.432
3. Андреа Довициозо (Ducati) +0.619
4. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.640
5. Данило Петруччи (Pramac) +0.663
6. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.942
7. Дани Педроса (Honda) +0.989
8. Маверик Виньялес (Yamaha) +1.036
9. Йохан Зарко (Yamaha Tech 3) +1.146
10. Йонас Фолгер (Yamaha Tech 3) +1.230.
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