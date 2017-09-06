Мотогонщик Росси, прооперированный после перелома ноги, приступил к физиотерапии
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Итальянский мотогонщик Валентино Росси, в пятницу перенесший операцию в связи с переломами большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, уже приступил к курсу легкой физиотерапии, сообщает motorsport.com.
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В прошлый четверг 38-летний Росси на тренировке в Италии попал в аварию. Итальянец пропустит по меньшей мере два этапа чемпионата MotoGP — 10 и 24 сентября. Пока неясно, сможет ли он вернуться в борьбу на этапе в Японии 15 октября.
«К счастью, я в порядке, не так уж плох, и мне уже удалось начать легкую физиотерапию. Восстановление не будет быстрым, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы как можно скорее вернуться», — сказал Росси.
Росси — один из самых титулованных мотогонщиков, многократный чемпион мира по
В 2010 году Росси после падения на тренировке получил открытый перелом правой голени со смещением и пропустил 4 этапа чемпионата, но сумел по итогам сезона стать третьим.
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