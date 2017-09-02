Мотогонщик Росси, прооперированный после перелома ноги, выписан из больницы

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В четверг Росси получил переломы со смещением в результате аварии на тренировке в Борго Паче (Италия). В ночь на 1 сентября в одной из больниц Анконы 38-летний гонщик был прооперирован, его переломы зафиксировали с помощью металлического штифта, который оставят в ноге итальянца на 18 месяцев.

Оперировавший мотогонщика профессор Раффаэле Паскарелла заявил, что Росси потребуется не менее месяца на восстановление, а еще три-четыре дня он будет оставаться в больнице после хирургического вмешательства, однако спортсмена выписали через одну ночь.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться как можно скорее. Я хорошо провел ночь, спал, и сегодня утром чувствовал себя хорошо. Врачи посетили меня, дали разрешение ехать домой, где я еще лучше смогу отдохнуть. Я начну реабилитацию как можно скорее, и мы посмотрим, как мое тело реагирует, прежде чем принимать какие-либо решения», — сказал Росси.

Росси является девятикратным чемпионом MotoGP в различных классах (7 из них в премьер-классе). В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в общем зачете.

Для Росси нынешняя авария является уже второй в этом году — в мае он получил травмы грудной клетки и живота в результате падения на тренировке по мотокроссу.