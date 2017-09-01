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1 сентября 2017, 9:51 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Итальянский мотогонщик Валентино Росси получил перелом берцовых костей

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Один из самых титулованных мотогонщиков, многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах итальянец Валентино Росси получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги, сообщается на официальном сайте его команды Movistar Yamaha MotoGP.

Один из самых титулованных мотогонщиков многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах итальянец Валентино Росси получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги сообщается на официальном сайте его команды Movistar Yamaha MotoGP. Увеличить
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В четверг Росси на тренировке в Италии попал в аварию и был госпитализирован.

«Росси был поставлен диагноз перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Хирургическое вмешательство будет проведено в кратчайшие сроки», — говорится сообщение.

В нынешнем сезоне 38-летний Росси занимает четвертое место в общем зачете.
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