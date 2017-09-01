Итальянский мотогонщик Валентино Росси получил перелом берцовых костей
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Один из самых титулованных мотогонщиков, многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах итальянец Валентино Росси получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги, сообщается на официальном сайте его команды Movistar Yamaha MotoGP.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг Росси на тренировке в Италии попал в аварию и был госпитализирован.
«Росси был поставлен диагноз перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Хирургическое вмешательство будет проведено в кратчайшие сроки», — говорится сообщение.
В нынешнем сезоне 38-летний Росси занимает четвертое место в общем зачете.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter