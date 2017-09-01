Итальянский мотогонщик Валентино Росси получил перелом берцовых костей

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В четверг Росси на тренировке в Италии попал в аварию и был госпитализирован.

«Росси был поставлен диагноз перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Хирургическое вмешательство будет проведено в кратчайшие сроки», — говорится сообщение.

В нынешнем сезоне 38-летний Росси занимает четвертое место в общем зачете.