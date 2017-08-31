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https://sport.mail.ru/news/motosport/30861797/
31 августа 2017, 23:09 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Росси попал в аварию и может быть прооперирован

Многократный чемпион MotoGP Валентино Росси, попал в серьёзную аварию на мотоцикле и может быть прооперирован, сообщает Motorsport.

По сведениям источников, итальянец получил травмы голеностопа и малоберцовой кости, повреждение которой он уже получал в 2010 году.

Сообщается, что Росси доставлен в госпиталь «Урбино», где уже сегодня ночью может быть прооперирован. Команда итальянца, «Ямаха», пока не подтверждает, но и не опровеграет новости о травме своего пилота.

На данный момент Росси занимает четвёртое место в общем зачёте чемпионата.
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