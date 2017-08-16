Мотогонщица Анастасия Нифонтова пропустит «Дакар» из-за отсутствия финансирования
Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, ставшая второй в женском зачете
ралли-марафона «Дакар» 2017 года, заявила агентству «Р-Спорт», что в 2018 году не сможет выйти на старт гонки из-за финансовых проблем.
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В 2017 году Нифонтова заняла на «Дакаре» 75-е место в зачете мотоциклов и второе место — в женском зачете, а в 2016 году гонщица стала победительницей Africa Eco Race в женском зачете и 11-й — в общем зачете.
«Спонсоров не нашла, а взять кредит или занять денег возможности нет, — заявила Нифонтова по телефону. — Пока есть еще надежда, что успеем
В 2018 году ралли «Дакар» пройдет с 6 по 20 января. Отправной точкой маршрута будет Лима (Перу), а финишной — Кордова (Аргентина).
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