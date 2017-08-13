Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/30670029/
13 августа 2017, 17:09 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес укрепил лидерство в общем зачёте MotoGP, Росси — четвёртый

Невзирая на победу Андреа Довициозо на Гран-при Австрии MotoGP, действующий чемпион мира Марк Маркес улучшил положение в общем зачёте чемпионата, и теперь со 174 очками в активе отрывается от ближайшего преследователя на 16 очков.

Невзирая на победу <span class=error>Андреа</span> Довициозо на <nobr>Гран-при </nobr>Австрии MotoGP действующий чемпион мира Марк <span class=error>Маркес</span> улучшил положение в общем зачёте чемпионата и теперь со 174 очками в активе отрывается от ближайшего преследователя на 16 очков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место после сегодняшней победы как раз у Довициозо — 158 баллов. Тройку лучших замыкает Маверик Виньялес -150. Вслед за ним идёт его партнёр по команде Валентино Росси — 141 очко.

MotoGP. Положение в личном зачёте.

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 174
2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 158
3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 150
4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 141
5. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 139
6. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 99
7. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) — 79
8. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) — 77
9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — 76
10. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 75.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?