Маркес выиграл квалификацию Гран-при Австрии MotoGP, Росси — седьмой
Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл квалификацию
Гран-при Австрии.
Второе место занял Андреа Довициозо. Третий результат на счету Хорхе Лоренсо.
Семикратный чемпион серии Валентино Росси стартует в гонке седьмым.
MotoGP.
1. Марк Маркес («Хонда») — 1:23.235
2. Андреа Довициозо («Дукати») +0.144
3. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.386
4. Маверик Виньялес («Ямаха») +0.519
5. Данило Петруччи («Прамак Дукати») +0.545
6. Йоанн Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.644
7. Валентино Росси («Ямаха») +0.747
8. Дани Педроса («Хонда») +0.750
9. Андреа Довициозо («Дукати») +0.789
10. Андреа Янноне («Сузуки») +0.950.
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