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https://sport.mail.ru/news/motosport/30664309/
12 августа 2017, 15:23 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес — лучший на четвёртой практике MotoGP в Австрии, Росси — седьмой

Гонщик «Хонды» Марк Маркес стал лучшим на четвёртой тренировке MotoGP на австрийской трассе «Заксенринг».

Второе время показал Маверик Виньялес. Третий результат у Дани Педросы.

Валентино Росси стал седьмым.

MotoGP. Австрия. Четвёртая тренировка.

1. Марк Маркес («Хонда») — 1:24.180
2. Маверик Виньялес («Ямаха») +0.167
3. Дани Педроса («Хонда») +0.220
4. Йоанн Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.254
5. Андреа Янноне («Сузуки») +0.345
6. Андреа Довициозо («Дукати») +0.427
7. Валентино Росси («Ямаха») +0.464
8. Скотт Реддинг («Прамак Дукати») +0.624
9. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») +0.634
10. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.659.
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