Маркес — лучший на третьей тренировке MotoGP в Австрии, Росси — пятый
Пилот «Хонды» Марк Маркес показал лучшее время на третьей тренировке MotoGP в Австрии.
Второе место занял Йоанн Зарко. Третьим стал Андреа Янноне.
Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал пятым.
MotoGP.
1. Марк Маркес («Хонда») — 1:23.459
2. Йоанн Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.423
3. Андреа Янноне («Сузуки») +0.484
4. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.509
5. Валентино Росси («Ямаха») +0.536
6. Маверик Виньялес («Ямаха») +0.590
7. Лорис Баз («Авинтия») +0.638
8. Карел Абрахам («Аспар Дукати») +0.650
9. Кэр Кратчлоу («LCR Хонда») +0.723
10. Скотт Реддинг («Прамак Дукати») +0.731.
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