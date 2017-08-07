Мотокросс. Гран-при Бельгии оказался с голландским акцентом
Чемпинат мира по мотокроссу в самом престижном классе MXGP выходит на финишную прямую. После
Гран-при Бельгии, который состоялся в минувший уикенд, ведущим пилотам осталось провести пять этапов, чтобы определить чемпиона. Россиянин Евгений Бобрышев пока идет на 11-м месте.
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Этап в Бельгии не очень удался Евгению, который продолжает испытывать некоторый дискомфорт после тяжелой травмы — перелома ключицы, — произошедшей на гонке в Германии. В воскресенье Бобрышев набрал в двух заездах всего 9 очков и всего на его счету 295 баллов.
А выиграл в Бельгии оба заезда голландец Джеффри Херлингс, который пднялся на 2-е место в общем зачете. Правда лидеру, итальянцу Антонио Кайроли, представитель Голландии уступает почти 100 баллов: 458 против 567. Третье место пока у бельгийца Клемента Десалле.
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