Мотокросс. Гран-при Бельгии оказался с голландским акцентом

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Этап в Бельгии не очень удался Евгению, который продолжает испытывать некоторый дискомфорт после тяжелой травмы — перелома ключицы, — произошедшей на гонке в Германии. В воскресенье Бобрышев набрал в двух заездах всего 9 очков и всего на его счету 295 баллов.

А выиграл в Бельгии оба заезда голландец Джеффри Херлингс, который пднялся на 2-е место в общем зачете. Правда лидеру, итальянцу Антонио Кайроли, представитель Голландии уступает почти 100 баллов: 458 против 567. Третье место пока у бельгийца Клемента Десалле.