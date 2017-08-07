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7 августа 2017, 13:47 | Авто/мото: Мотоспорт | Вести.Ru

Мотокросс. Гран-при Бельгии оказался с голландским акцентом

Чемпинат мира по мотокроссу в самом престижном классе MXGP выходит на финишную прямую. После Гран-при Бельгии, который состоялся в минувший уикенд, ведущим пилотам осталось провести пять этапов, чтобы определить чемпиона. Россиянин Евгений Бобрышев пока идет на 11-м месте.

<span class=error>Чемпинат</span> мира по мотокроссу в самом престижном классе <span class=error>MXGP</span> выходит на финишную прямую. После <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии который состоялся в минувший уикенд ведущим пилотам осталось провести пять этапов чтобы определить чемпиона. Россиянин Евгений <span class=error>Бобрышев</span> пока идет на 11-м месте. Увеличить
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Этап в Бельгии не очень удался Евгению, который продолжает испытывать некоторый дискомфорт после тяжелой травмы — перелома ключицы, — произошедшей на гонке в Германии. В воскресенье Бобрышев набрал в двух заездах всего 9 очков и всего на его счету 295 баллов.

А выиграл в Бельгии оба заезда голландец Джеффри Херлингс, который пднялся на 2-е место в общем зачете. Правда лидеру, итальянцу Антонио Кайроли, представитель Голландии уступает почти 100 баллов: 458 против 567. Третье место пока у бельгийца Клемента Десалле.
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