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7 августа 2017, 13:43 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Макар Юрченко выступит на пятом этапе RSBK в Нижнем Новгороде

Макар Юрченко, гонщик международного чемпионата FIM Junior Moto3, примет участие в 5-м этапе RSBK, который пройдёт 12 августа на трассе NRing, Нижний Новгород.

Несмотря на то что пилот был ранее заявлен только на два этапа российского чемпионата, Казань и Мячково, Юрченко удалось найти возможность выступить в Нижнем Новгороде. Пилот входит в состав команды SPB Racing Team (Санкт-Петербург), класс Supersport.

На 2-м этапе RSBK в Казани Макар Юрченко одержал яркую победу в первом заезде класса Supersport. Гонщик впервые выступил на гоночной трассе KazanRing, но сумел быстро адаптироваться к техничным поворотам трека и его перепадам высот, а также непростым погодным условиям. Второй заезд завершился для пилота сходом с трассы по причине неисправности мотоцикла.

«Выступление на 5-м этапе RSBK незапланированное. Изначально в планах было участие только в двух этапах. Но такие изменения будут всем на пользу: я получу ценный опыт и накат на 600-ке, а также постараюсь добавить важные очки своей команде в общий зачет. Команда SPB Racing Team меня поддержала в желании выступить на NRing и уже подтвердила полную готовность мотоцикла, на котором я буду выступать. Мы постараемся порадовать всех зрителей хорошим выступлением и дать то, за чем они приходят на гонки или смотрят их по телевизору: интересное шоу и высокий результат», — прокомментировал предстоящий этап Юрченко, слова которого приводит пресс-служба организаторов чемпионата.
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