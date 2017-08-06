Маркес укрепил лидерство в личном зачёте, Росси сократил отставание от Довициозо
После победы в гонке
Гран-при Чехии MotoGP пилот «Хонды» Марк Маркес укрепил своё лидерство в личном зачёте и опережает ближайшего соперника — Маверика Виньялеса из «Ямахи» — на 14 очков.
Напарник Виньялеса Валентино Росси остался на четвёртом месте, однако сократил отставание от находящегося на третьей позиции Андреа Довициозо из «Дукати» до одного очка.
MotoGP. Пложение в личном зачёте.
1. Марк Маркес («Хонда») — 154
2. Маверик Виньялес («Ямаха») — 140
3. Андреа Довициозо («Дукати») — 133
4. Валентино Росси («Ямаха») — 132
5. Дани Педроса («Хонда») — 123
6. Жоан Зарко («Тек 3 Ямаха») — 88
7. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 77
8. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 75
9. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 75
10. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 66.
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