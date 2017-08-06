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6 августа 2017, 16:07 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес выиграл гонку Гран-при Чехии, Росси финишировал четвёртым

В Брно состоялась гонка Гран-при Чехии MotoGP, по итогам которой победу одержал пилот «Хонды» Марк Маркес, вторым стал его напарник Дани Педроса, а замкнул первую тройку гонщик «Ямахи» Хорхе Лоренсо.

Выступающий за «Ямаху» Валентино Росси финишировал четвёртым.

MotoGP. Гран-при Чехии. 6 августа. Гонка.
1. Марк Маркес (Honda) — 44:15.974
2. Дани Педроса (Honda) +12.438
3. Маверик Виньялес (Yamaha) +18.135
4. Валентино Росси (Yamaha) +20.466
5. Кэл Кратчлоу (Honda) +20.892
6. Андреа Довициозо (Ducati) +23.259
7. Данило Петруччи (Ducati) +24.079
8. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +30.559
9. Поль Эспаргаро (KTM) +30.754
10. Йонас Фольгер (Yamaha) +33.236.
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