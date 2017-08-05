Маркес выиграл квалификацию Гран-при Чехии, Росси — второй
В Брно состоялась квалификация
Гран-при Чехии MotoGP, по итогам которой право стартовать с поул-позиции завоевал гонщик «Хонды» Марк Маркес.
Второе время показал Валентино Росси выступающий за «Ямаху», а замкнул первую тройку гонщик «Хонды» Дани Педроса.
MotoGP.
1. Марк Маркес (Honda) — 1:54.981
2. Валентино Росси (Yamaha) +0.092
3. Дани Педроса (Honda) +0.138
4. Андреа Довициозо (Ducati) +0.460
5. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.508
6. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.571
7. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.682
8. Данило Петруччи (Pramac) +0.757
9. Альваро Баутиста (Aspar) +1.046
10. Йохан Зарко (Yamaha Tech 3) +1.094.
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