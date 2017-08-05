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5 августа 2017, 12:56 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес — лучший на третьей тренировке Гран-при Чехии, Росси — третий

В Брно состоялась третья тренировка Гран-при Чехии MotoGP, по итогам которой лучшее время на круге показал гонщик «Хонды» Марк Маркес.

Второе время продемонстрировал его напарник Дани Педроса, а замкнул первую тройку гонщик «Ямахи» Валентино Росси.

MotoGP. Гран-при Чехии. 5 августа. Третья тренировка.
1. Марк Маркес (Honda) — 1:55.370
2. Дани Педроса (Honda) +0.171
3. Валентино Росси (Yamaha) +0.388
4. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.403
5. Андреа Довициозо (Ducati) +0.407
6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0.449
7. Алеш Эспаргаро (Aprilia) +0.501
8. Йохан Зарко (Yamaha Tech 3) +0.525
9. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.599
10. Льорис Баз (Avintia) +0.807.
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