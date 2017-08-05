В Чехии прошел очередной этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе MXGP. Победы в двух заездах одержали лидер турнира итальянец Антонио Кайроли и действующий чемпион мира словенец Тим Гайзер. Россиянин Евгений Бобрышев из команды Honda занял общее 8-е место.