Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/30477335/
24 июля 2017, 14:42 | Авто/мото: Мотоспорт | Вести.Ru

Мотокросс. Евгений Бобрышев подтягивается к лидерам

В Чехии прошел очередной этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе MXGP. Победы в двух заездах одержали лидер турнира итальянец Антонио Кайроли и действующий чемпион мира словенец Тим Гайзер. Россиянин Евгений Бобрышев из команды Honda занял общее 8-е место.

В Чехии прошел очередной этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе <span class=error>MXGP</span>. Победы в двух заездах одержали лидер турнира итальянец <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Кайроли</span> и действующий чемпион мира словенец <span class=error>Тим</span> <span class=error>Гайзер</span>. Россиянин Евгений <span class=error>Бобрышев</span> из команды Honda занял общее 8-е место. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наш гонщик продолжает залечивать травму, которую он получил во время Гран-при Германии и из-за которой вынужден был пропустить два этапа Кубка мира. Россиянин, вернувшийся в гонки сразу после проведенной на сломанной ключице операции, постепенно улучшает свои результаты. На Гран-при Италии он занял 11-е место, в Португалии был 10-м, теперь добился улучшения еще на две позиции.

Тем не менее, из-за фактического пропуска Гран-при Германии и Франции Бобрышев в общем зачете идет только на 9-й позиции. У россиянина 277 очков. Лидирует Кайроли, у которого 523 турнирных балла, что на 90 очков больше, чем у занимающего второе место бельгийца Клемента Десалле.

Третьим идет француз Готье Паулин, но ему на пятки наступает голландец Джеффри Херлингс. Напарник Бобрышева по команде Гайзер, который также пропустил из-за травмы два этапа чемпионат, пока на 5-м месте и отстоять титул чемпиона ему будет крайне сложно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

В компании устроили краш-тест с живым человеком вместо манекена

Стало известно на чем мать Ксении Собчак заработала свои миллионы

Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой

В компании устроили краш-тест с живым человеком вместо манекена

Стало известно на чем мать Ксении Собчак заработала свои миллионы