Мотокросс. Евгений Бобрышев подтягивается к лидерам

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Наш гонщик продолжает залечивать травму, которую он получил во время Гран-при Германии и из-за которой вынужден был пропустить два этапа Кубка мира. Россиянин, вернувшийся в гонки сразу после проведенной на сломанной ключице операции, постепенно улучшает свои результаты. На Гран-при Италии он занял 11-е место, в Португалии был 10-м, теперь добился улучшения еще на две позиции.

Тем не менее, из-за фактического пропуска Гран-при Германии и Франции Бобрышев в общем зачете идет только на 9-й позиции. У россиянина 277 очков. Лидирует Кайроли, у которого 523 турнирных балла, что на 90 очков больше, чем у занимающего второе место бельгийца Клемента Десалле.