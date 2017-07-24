Мотокросс. Евгений Бобрышев подтягивается к лидерам
В Чехии прошел очередной этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе MXGP. Победы в двух заездах одержали лидер турнира итальянец Антонио Кайроли и действующий чемпион мира словенец Тим Гайзер. Россиянин Евгений Бобрышев из команды Honda занял общее 8-е место.
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Видимо, что-то случилось...
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Наш гонщик продолжает залечивать травму, которую он получил во время
Тем не менее,
Третьим идет француз Готье Паулин, но ему на пятки наступает голландец Джеффри Херлингс. Напарник Бобрышева по команде Гайзер, который также пропустил
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