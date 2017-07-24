Леонов и Стрелиник выиграли гонки RSBK в Нижнем Новгороде

Этот этап был организован под флагом благотворительности. Часть денег от продажи билетов RSBK перевёл в качестве помощи Анастасии Крыловой, которая после серьёзного ДТП нуждается в дорогостоящем лечении.



Первую гонку класса Supersport выиграл Алексей Иванов из «ЦСКА DMC Панавто». Но героем этой гонки зрителями и экспертами безоговорочно был признан Дмитрий Седин из Bike Expert Project Racing Team. После череды неудачных этапов Дмитрий наконец на подиуме. В упорной борьбе он обошёл Дмитрия Майорова из «ЦСКА DMC Панавто», который в этой гонке стал третьим.



Во второй гонке класса Supersport расклад сил для первых двух строчек итогового протокола в сравнении с первой гонкой не изменился. Золото у Алексея Иванова, серебро завоевал Дмитрий Седин, а третьим к финишу приехал Владимир Карзаев из Chrome Racing, взорвав аплодисментами родные для себя трибуны.



Первая гонка класса Superbike началась с выезда Safety car после досадного падения Максима Киселёва, представляющего команду «Моя мечта». Safety car сжал пелотон и открыл многим возможности для обгонов. Из-за перегрева тормозов лидер пелотона Владимир Леонов из SPB Racing Team сбросил темп, что позволило Сергею Крапухину из RWT-Motosport мгновенно воспользоваться ситуацией и ринуться вперёд. Однако, остудив тормоза, Владимир рванул вперёд и вновь оставил Сергея за собой. В упорной борьбе с Владимиром Стрельником буквально вырвал себе бронзу Пётр Кожеуров из RRT Motorsport, отправив в копилку своей команды заветные очки.



Вторая гонка класса Superbike подарила зрителям неповторимый накал борьбы, досадное падение, спорные ситуации и неожиданную концовку. В первой трети дистанции гонку из-за падения завершил Владимир Леонов. Сергей Крапухин, который лидировал всю гонку, пришёл к финишу только вторым. Первое место на подиуме завоевал Владимир Стрельник из SPB Racing Team. Максим Киселёв из команды «Моя мечта» занял третью строчку итогового протокола гонки класса Superbike.



Следующий, пятый этап чемпионата по Российскому супербайку, пройдёт 12 августа также в Нижнем Новгороде.