Леонов и Стрелиник выиграли гонки RSBK в Нижнем Новгороде
Четвёртый этап чемпионата по Российскому супербайку прошёл 22 июля на «Нижегородском кольце».
Этот этап был организован под флагом благотворительности. Часть денег от продажи билетов RSBK перевёл в качестве помощи Анастасии Крыловой, которая после серьёзного ДТП нуждается в дорогостоящем лечении.
Первую гонку класса Supersport выиграл Алексей Иванов из «ЦСКА DMC Панавто». Но героем этой гонки зрителями и экспертами безоговорочно был признан Дмитрий Седин из Bike Expert Project Racing Team. После череды неудачных этапов Дмитрий наконец на подиуме. В упорной борьбе он обошёл Дмитрия Майорова из «ЦСКА DMC Панавто», который в этой гонке стал третьим.
Во второй гонке класса Supersport расклад сил для первых двух строчек итогового протокола в сравнении с первой гонкой не изменился. Золото у Алексея Иванова, серебро завоевал Дмитрий Седин, а третьим к финишу приехал Владимир Карзаев из Chrome Racing, взорвав аплодисментами родные для себя трибуны.
Первая гонка класса Superbike началась с выезда Safety car после досадного падения Максима Киселёва, представляющего команду «Моя мечта». Safety car сжал пелотон и открыл многим возможности для обгонов.
Вторая гонка класса Superbike подарила зрителям неповторимый накал борьбы, досадное падение, спорные ситуации и неожиданную концовку. В первой трети дистанции гонку
Следующий, пятый этап чемпионата по Российскому супербайку, пройдёт 12 августа также в Нижнем Новгороде.
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