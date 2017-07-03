Мотокросс. Евгений Бобрышев в Португалии поднялся на одну позицию

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Как уже сообщали Вести.Ru, всего полтора месяца назад Евгений получил в результате падения на Гран-при Германии сложную травму и был вынужден перенести операцию на сломанной ключице. В ближайшие свободные от этапов три недели Бобрышев будет проходить курсы восстановления мышц и связок плеча в Германии и Бельгии.

Три последних по времени этапа — в России, Италии и Португалии, — россиянин провел, выступая с травмой. Тем не менее, после Гран-при Португалии в общем зачете результатов Евгений поднялся на одну позицию и сейчас занимает 8-е место в рейтинге сильнейших гонщиков.

На подиум в минувший уикенд поднялись лидер чемпионата мира итальянец Антонио Кайроли (команда КТМ), Джефри Херлингс (КТМ) из Голландии и литовец Арминас Яниконис (Suzuki).