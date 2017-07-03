Мотокросс. Евгений Бобрышев в Португалии поднялся на одну позицию
В Португалии состоялся двенадцатый этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе — MXGP. Российский гонщик Евгений Бобрышев, выступающий за заводскую команду Honda, показал десятый результат. Наш спортсмен продолжает участвовать в гонках несмотря на перенесенную операцию на ключице.
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Видимо, что-то случилось...
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Как уже сообщали Вести.Ru, всего полтора месяца назад Евгений получил в результате падения на
Три последних по времени этапа — в России, Италии и Португалии, — россиянин провел, выступая с травмой. Тем не менее, после
На подиум в минувший уикенд поднялись лидер чемпионата мира итальянец Антонио Кайроли (команда КТМ), Джефри Херлингс (КТМ) из Голландии и литовец Арминас Яниконис (Suzuki).
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