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3 июля 2017, 15:27 | Авто/мото: Мотоспорт | Вести.Ru

Мотокросс. Евгений Бобрышев в Португалии поднялся на одну позицию

В Португалии состоялся двенадцатый этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе — MXGP. Российский гонщик Евгений Бобрышев, выступающий за заводскую команду Honda, показал десятый результат. Наш спортсмен продолжает участвовать в гонках несмотря на перенесенную операцию на ключице.

В Португалии состоялся двенадцатый этап чемпионата мира по мотокроссу в самом престижном классе — <span class=error>MXGP</span>. Российский гонщик Евгений <span class=error>Бобрышев</span> выступающий за заводскую команду Honda показал десятый результат. Наш спортсмен продолжает участвовать в гонках несмотря на перенесенную операцию на ключице. Увеличить
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Как уже сообщали Вести.Ru, всего полтора месяца назад Евгений получил в результате падения на Гран-при Германии сложную травму и был вынужден перенести операцию на сломанной ключице. В ближайшие свободные от этапов три недели Бобрышев будет проходить курсы восстановления мышц и связок плеча в Германии и Бельгии.

Три последних по времени этапа — в России, Италии и Португалии, — россиянин провел, выступая с травмой. Тем не менее, после Гран-при Португалии в общем зачете результатов Евгений поднялся на одну позицию и сейчас занимает 8-е место в рейтинге сильнейших гонщиков.

На подиум в минувший уикенд поднялись лидер чемпионата мира итальянец Антонио Кайроли (команда КТМ), Джефри Херлингс (КТМ) из Голландии и литовец Арминас Яниконис (Suzuki).
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Мотокросс. Бобрышев обострил борьбу на Гран-при Италии

Мотокросс. Бобрышев обострил борьбу на Гран-при Италии

На чемпионате мира по мотокроссу состоялся очередной этап, который проходил в Италии. Россиянин Евгений Бобрышев первую гонку провел не слишком успешно, оставшись седьмым, но во второй занял место на подиуме и заметно сократил отставание от группы лидеров.
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