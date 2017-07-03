Восьмая победа Марка Маркеса на Заксенринге

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Марк Маркес продолжил свой личный рекорд на трассе Заксенринг в Германии, завоевав очередную победу на завершившемся этапе MotoGP — трехкратный чемпион мира побеждал на этой трассе во всех классах, в которых выступал на протяжении последних восьми лет. В продолжение череды побед на немецкой трассе Маркес впервые в этом сезоне возглавил общий зачет чемпионата.

Стартовав в пуле, Маркес уверенно удерживал лидерство, однако вчерашняя победа далась испанцу нелегко. Немец Йонас Фольгер, начавший гонку пятым, через непродолжительное время начал плотно прессинговать пилота Honda. Сначала Фольгер без труда обошел Хорхе Лоренсо, затем — Дани Педросу, вплотную подобравшись к Марку Маркесу. За 25 кругов до финиша немец сумел вырваться вперед в 12-м повороте, что позволило ему какое-то время возглавлять гонку. Однако ошибка немца в первом вираже позволила Маркесу вернуть утраченную позицию.

На протяжении последующих кругов Фольгер не давал расслабиться испанцу, не отпуская Маркеса более, чем на 0,5 секунды. Однако точно такая же ошибка немца в первом повороте, как и ранее, позволила гонщику Honda оторваться за три круга до финиша и завершить гонку с преимуществом в три секунды. Несмотря на досадную неудачу, для Фольгера второе место — это серьезное достижение. Хозяина трассы впервые поднялся на подиум в премьерном классе.

Третье место досталось Дани Педросе, довольно легко отпустившему Фольгера из поля видимости и в итоге проигравшему местному герою порядка восьми секунд.

После завершения гонки действующий чемпион мира Марк Маркес заявил, что посвящает свою победу в Гран При Германии Ники Хейдену, чемпиону MotoGP 2006 года, скончавшемуся в мае после аварии на велосипеде.