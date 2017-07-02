Испанец Марк Маркес выиграл девятый этап чемпионата MotoGP в Германии
Испанец Марк Маркес из команды Repsol Honda одержал победу на девятом этапе чемпионата мира по
шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Германии.
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Маркес в воскресенье показал лучшее время — 40 минут 59,525 секунды. Вторым стал немецкий гонщик Monster Yamaha Tech 3 Йонас Фольгер (+3,310). Замкнул тройку лучших испанец Дани Педроса (+11,546) из Repsol Honda.
В общем зачете лидирует Маркес, на счету которого 129 очков. Вторым идет испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha; 124 очка), третьим — итальянец Андреа Довициозо (Ducati Team; 123 очка).
Следующая гонка состоится 6 августа в Чехии.
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