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2 июля 2017, 17:44 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Испанец Марк Маркес выиграл девятый этап чемпионата MotoGP в Германии

Испанец Марк Маркес из команды Repsol Honda одержал победу на девятом этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Германии.

Испанец Марк <span class=error>Маркес</span> из команды Repsol Honda одержал победу на девятом этапе чемпионата мира по <nobr>шоссейно-кольцевым</nobr> мотогонкам в классе MotoGP — <nobr>Гран-при </nobr>Германии. Увеличить
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Маркес в воскресенье показал лучшее время — 40 минут 59,525 секунды. Вторым стал немецкий гонщик Monster Yamaha Tech 3 Йонас Фольгер (+3,310). Замкнул тройку лучших испанец Дани Педроса (+11,546) из Repsol Honda.

В общем зачете лидирует Маркес, на счету которого 129 очков. Вторым идет испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha; 124 очка), третьим — итальянец Андреа Довициозо (Ducati Team; 123 очка).

Следующая гонка состоится 6 августа в Чехии.
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