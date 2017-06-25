Итальянец Валентино Росси победил на восьмом этапе чемпионата MotoGP в Нидерландах

Росси в воскресенье стал первым со временем 41 минута 41,149 секунды. Вторым стал еще один представитель Италии Данило Петруччи из OCTO Pramac Racing (+0,063). Третье место занял испанец Марк Маркес из Repsol Honda (+5,201).

В общем зачете лидирует итальянец Андреа Довициозо из Ducati Team — 115 очков. Вторым идет испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha; 111), третьим — Росси (108).

Следующая гонка чемпионата MotoGP состоится 2 июля в Германии.