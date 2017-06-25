Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/30184308/
25 июня 2017, 15:45 | Авто/мото: Мотоспорт | Р-Спорт

Итальянец Валентино Росси победил на восьмом этапе чемпионата MotoGP в Нидерландах

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Итальянец Валентино Росси из команды Movistar Yamaha победил на восьмом этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Нидерландов, проходившем в Ассене.

Росси в воскресенье стал первым со временем 41 минута 41,149 секунды. Вторым стал еще один представитель Италии Данило Петруччи из OCTO Pramac Racing (+0,063). Третье место занял испанец Марк Маркес из Repsol Honda (+5,201).

В общем зачете лидирует итальянец Андреа Довициозо из Ducati Team — 115 очков. Вторым идет испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha; 111), третьим — Росси (108).

Следующая гонка чемпионата MotoGP состоится 2 июля в Германии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева