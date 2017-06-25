Итальянец Валентино Росси победил на восьмом этапе чемпионата MotoGP в Нидерландах
МОСКВА, 25 июн —
Р-Спорт. Итальянец Валентино Росси из команды Movistar Yamaha победил на восьмом этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Нидерландов, проходившем в Ассене.
Росси в воскресенье стал первым со временем 41 минута 41,149 секунды. Вторым стал еще один представитель Италии Данило Петруччи из OCTO Pramac Racing (+0,063). Третье место занял испанец Марк Маркес из Repsol Honda (+5,201).
В общем зачете лидирует итальянец Андреа Довициозо из Ducati Team — 115 очков. Вторым идет испанец Маверик Виньялес (Movistar Yamaha; 111), третьим — Росси (108).
Следующая гонка чемпионата MotoGP состоится 2 июля в Германии.
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