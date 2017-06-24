Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/30178768/
24 июня 2017, 16:10 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Зарко выиграл квалификацию MotoGP в Ассене, Маркес — второй, Росси — четвёртый

Жоан Зарко выиграл квалификацию MotoGP в Ассене, Нидерланды.

Второе место занял действующий чемпион Марк Маркес. Третий результат показал Данило Петруччи. Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал четвёртым.

Один из лидеров сезона Маверик Виньялес стал 11-м.

MotoGP. Ассен. Квалификация.

1. Жоан Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 1:46.141
2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0.065
3. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0.385
4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0.564
5. Скотт Реддинг (Pramac Ducati) +1.433
6. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +1.522
7. Альваро Баутиста (Aspar Team) +1.671
8. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +1.901
9. Андреа Довициозо (Ducati Team) +1.938
10. Сэм Лоус (Aprilla) +1.981.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?